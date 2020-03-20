В Украине с мая поднимут пенсии

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Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в Украине с 1 мая поднимут пенсии

Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что украинским пенсионерам с 1 мая будет проведена индексация пенсий, а с 1 апреля некоторые пенсионеры получат доплату в размере одной тысячи гривен, информирует enovosty.com/news.

Лазебная отметила, что в министерство сейчас обращается много пенсионеров в связи с решением Владимира Зеленского и заявлениями Минсоцполитики. Министр отметила, что с 1 апреля пенсионерам, чья пенсия менее 5 тысяч гривень, будет выдаваться единоразовая доплата в сумме тысячи гривен

Лазебная сообщила, что сегодня в Украине есть 40 тысяч социальных работников, которые собирают заявки на продуктовые наборы и лекарства, помогают оплачивать коммунальные услуги социально незащищенным слоям населения.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал сообщение, что Кабмин проанализирует состояние госбюджета на 2020 год и вынесет вопрос на рассмотрение Верховной Рады о проведении индексации пенсий 11 миллионам пенсионеров. А 18 марта Владимир Зеленский сделал заявление относительно выплаты пенсионерам единоразовой помощи в размере 1 тыс. грн