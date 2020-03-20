Нацбанк для поддержания курса гривны за неделю потратил более 1 млрд долл

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Нацбанк для поддержания курса гривны за неделю потратил 1,088 млрд долл

В Национальном банке Украины сообщили, что НБУ за период с 16 по 20 марта продал на межбанковском валютном рынке 1,088 млрд долл, что на 1,038 млрд долл. больше, чем было куплено, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что на текущей неделе Нацбанк приобрел 50 млн долл. Согласно обнародованным данным, с начала этого года НБУ продал на межбанковском валютном рынке на 1,390 млрд долл. больше, чем было куплено

Ранее сообщалось, что за период с 9 по 15 марта на поддержку гривны было направлено 981,6 млн долл. Также сообщалось, что в 2019 году НБУ пополнил валютные резервы на сумму 7,9 млрд долл.