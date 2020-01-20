Юрий Гаврилечко рассказал о возможности объединения НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в единый налог

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Юрий Гаврилечко рассказал о возможности объединения НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в единый налог Юрий Гаврилечко рассказал о возможности объединения НДФЛ, ЕСВ и военного сбора в единый налог

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что в 2020 году планируют объединить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор в один налог.

С вопросом относительно эффективности данной идеи «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, эксперту «Украинской фабрики мысли» Юрию Гаврилечко, информирует enovosty.com/news.

Юрий Гаврилечко сообщает, что это налоги, которые имеют абсолютно разную природу и объединять их ни в коем случае нельзя

«Военный сбор был временным. Следовательно, совмещать его с НДФЛ — это по сути делать его постоянным. А если Гетманцев считает, что Украина собирается воевать постоянно, то пусть тогда и изложит в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, что мы будем воевать всегда. Поэтому у нас будет отдельный налог на армию, который, по какой-то удивительной причине, на армию не пойдет, потому что он нецелевой.

Налог на войну должен быть целевым. То есть, то, что взимается с работающих украинцев, должно идти на отдельный счет и поступать в спецфонд, из которого потом эти деньги должны идти действительно на нужды Министерства обороны. Если этого не происходит, то эти деньги начинают уходить в местные бюджеты. Потому что НДФЛ является основным средством для пополнения местных бюджетов.

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Возникает резонный вопрос: «У нас что армии теперь будут регионально-муницепальными?». То есть мы переходим на формирование вооруженных сил по принципу феодальных дружин. Ну если так оно есть, то тогда можно сделать вывод, что Украина официально становится феодальным государством», — сообщает эксперт