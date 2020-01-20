Банки теперь должны раскрывать полную стоимость потребительского кредита
Согласно новым требованиям Нацбанка, банки должны будут раскрывать полную стоимость потребительского кредита
Согласно новым требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, Национальный банк Украины изменил метод, по которому банки будут рассчитывать цену потребительского кредита, информирует enovosty.com/news.
Согласно новому подходу, в стоимость потребительского кредита банки будут включать страховые и налоговые платежи, стоимость услуг нотариусов, сборы на государственное пенсионное страхование, стоимость услуг государственных регистраторов и т.д.
Целью данной нормы является раскрытие полной информации заемщикам о стоимости потребительских кредитов, чтобы они знали о всех расходах на обслуживание потребительских кредитов.
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Напомним, ранее Нацбанк ввел новые требования, согласно которым все банки обязаны на своих сайтах раскрывать полную информацию о предоставляемых услугах.