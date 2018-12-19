Новый большой транш: МВФ принял важное решение по помощи для Украины

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Сегодня утром стало известно о том, что совет МВФ наконец-таки согласовал новую кредитную программу на четырнадцать месяцев stand-by для нашей страны.

Важной новостью о выделении первого транша по программы, размером 1,4 млрд долларов, поделились президент Украины Петр Порошенко и Министерство финансов Украины, информирует enovosty.com/news.

Новая согласованная программа должна действовать на протяжении четырнадцати месяцев, а первые деньги поступят в страну уже до 25-го декабря. В пресс-службе финансового ведомства сообщили о том, что решать судьбу дальнейших трашнев для Киева будут в мае и ноябре следующего года. О том, стоит ли давать ещё денег Украине, будут решать, учитывая новые успехи страны и готовность выполнять условия меморандума.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассказала о том, что Международный валютный фонд своими деньгами увеличивают резервы Национального банка, в то время как средства Всемирного банка и Европейского союза идут в госбюджет, способствуя обеспечению макрофинансовый стабильности в стране. Она подчеркнула важность этой помощи на пороге непростого года выборов.

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Напомним, ранее «Экономические новости» рассказывали о мнениях экспертов о том, страшны ли для экономики страны внешние займы и можно ли обойтись без них.