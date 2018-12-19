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Минагропрод увеличивает финансовую поддержку малым производителям

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Минагропрод планирует увеличить дотации представителям малого аграрного бизнеса с целью стимулирования официальной регистрации товаропроизводителей

С целью поощрения выхода из “тени” малого аграрного бизнеса Минагропрод планирует увеличить объем предоставленных дотаций сельскохозяйственным производителям, — сообщает и.о. главы министерства Виктор Шеремет.

Помощь будут получать те производители, которые официально зарегистрированы и их земля внесена в реестр. , информирует enovosty.com/news.

По мнению Шеремета, внесенные инициативы позволят официально работающим сельхозпредприятиям получать на треть больше незарегистрированных.

Поэтому планируется, что ситуация будет улучшаться и малые производители начнут регистрироваться. В результате программа помощи активизируется, а объемы дотаций увеличатся.

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Автор: Оксана Ельченко
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