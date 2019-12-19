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Маркарова рассказала, почему в стране остановлены бюджетные выплаты

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Маркарова рассказала, почему в стране остановлены бюджетные выплаты
 
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Маркарова сообщила, что после решения правительства остановить бюджетные выплаты, проблемы начнутся у тех, кто до последнего момента тянул с предоставлением документов на выделение бюджетных средств.

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что во второй половине декабря начинается процесс переброски бюджетными учреждениями средств из программы на программу, подачи хоть каких-то пакетов документов в казначейство и других «осваиваний», информирует enovosty.com/news.

Маркарова отметила, что после решения правительства остановить бюджетные выплаты, проблемы начнутся у тех, кто до последнего момента тянул с предоставлением документов на выделение бюджетных средств. Министр финансов сообщила, что до конца 2019 года осталось 8 дней. Большинство ответственных распорядителей уже давно подали документы в ГКСУ и им открыты ассигнования

Маркарова рассказала, почему в стране остановлены бюджетные выплаты

Однако недобросовестные распорядители бюджетных средств именно во второй половине декабря начинают перебрасывать деньги из программы на программу, запрашивать срочные авансы и осуществлять другие «осваивания», на которые не хватило 11 с половиной месяцев года

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Маркарова отметила, что для государства подобные «манипуляции» являются критичными, поскольку бюджет был недовыполнен по ряду доходов за 11 месяцев в силу объективных причин. Министр финансов подчеркнула, что в следующем году правительство будет больше уделять внимания планированию


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 494

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