Как доллар реагирует на новость о кредите МВФ?

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Сегодня утром стало известно о том, что Международный валютный фонд в ближайшее время выделит Киеву первую часть транша

Министерство финансов Украины сообщило о том, что МВФ до 25 декабря текущего года выделит Украине первый кредитный транш. Эта новость быстро и позитивно сказалась на рынке валют и доллар начал оперативно катиться вниз. В среду утром межбанк был открыт с небольшим удорожанием, но быстро пошел вниз — примерно до 27,8 гривен за один «зеленый». Валютный рынок сегодня очень активный, продажи идут энергично. 19 февраля главные продавцы валюты — это финансовые учреждения с иностранным капиталом, информирует enovosty.com/news.

Ранее специалисты сообщали о том, что к праздникам доллар ослабнет, но новость о транше МВФ может скорректировать ситуацию на рынке и позволит гривне чувствовать себя более уверенно.

Отметим, за последнюю неделю, с прошлой среды, в Украине доллар стал подорожал на 14 копеек. Верховная Рада Украины заложила в новый бюджет на следующий год курс на уровне 29,4 гривен за доллар.