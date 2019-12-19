Иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 113 млрд грн

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В НБУ сообщили, что иностранцы увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 113 млрд грн

В Национальном банке Украины сообщили, что общий объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона увеличился на 3 млрд грн (или на 3%) до 113 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Согласно представленной информации, объем вложений иностранцев в государственные ценные бумаги, по сравнению с началом 2019 года, увеличился на 107 млрд грн (в 18 раз), а количество нерезидентов на рынке ОВГЗ возросло до 14%.

Напомним, на начало 2019 года доля нерезидентов на рынке ОВГЗ была менее 1%.

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Ранее сообщалось, что объем вложений иностранцев в облигации внутреннего государственного займа в 2018 году увеличился на 1,13 млрд грн (или на 21,7%).