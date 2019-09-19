ЕБРР хочет сохранить инвестиции в Украину на прежнем уровне

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Вице-президент ЕБРР Алан Пию сообщил, что ЕБРР хочет сохранить инвестиции в Украину на уровне $1 миллиарда

Вице-президент Европейского банак реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пию сообщил, что ЕБРР с начала 2019 года инвестировал в Украину более одного миллиарда долларов и планирует сохранить такой же объем инвестиций в будущем, информирует enovosty.com/news.

Пию отметил, инвестиции в Украину в 2019 году уже превысили миллиард долларов и банк собирается еще больше инвестировать до конца года.

Вице-президент ЕБРР подчеркнул, что ЕБРР очень важно поддерживать существующий уровень инвестиций на протяжении длительного периода, так как Украине необходимо много лет для обеспечения стабильного роста экономики

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Наиболее привлекательными отраслями для инвестиций, по мнению Пию, являются «зеленая» энергетика, аграрный сектор и космическая промышленность. Алан Пию также сообщил, что иностранные инвесторы боятся заходить в Украину и поэтому ЕБРР играет роль катализатора и своим присутствием убеждает инвесторов вкладывать средства в Украину