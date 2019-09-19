Аномальный год: Что ждёт доллар в Украине

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Этот год можно назвать аномальным для доллара в Украине

Осенью украинцы ожидали традиционного сезонного скачка доллара и за лето уже успели поменять все свои гривневые сбережения в американскую валюту. Тем не менее, курс остаётся на прежнем уровне, в банках всё ещё полно долларов, а ситуация в ближайшее время не демонстрирует тенденций к резким переменам, информирует enovosty.com/news.

Более того, есть вероятность, что курс и далее будет укрепляться, периодически показывая перемены на фоне внешних и внутренних важных событий. В частности, есть вероятность того, что принятие закона о рынке земли в стране и честная прозрачная приватизация станут причиной для дальнейшего укрепления. Серьезное увеличения притока валюты в страну не останется незамеченным и позволит курсу закрепиться еще более прочно.

Хотя рынок и работает на опережение, все же, по прогнозам экспертов, к Новому году доллар может несколько вырости — в пределах 26,5 грн.

Напомним, ранее эксперты предположили, что если рынок земли будет открыт, а иностранцы будут открыто и прозрачно вкладывать валюту в приватизацию, курс доллара в Украине и вовсе может просесть до уровня 20 гривен за один «зеленый».

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