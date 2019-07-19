Маркарова сообщила о важности разблокирования процесса «большой приватизации»

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Оксана Маркарова сообщила, что Минфин относится к большой приватизации как к важному источнику финансирования, позволяющему уменьшить необходимость привлечения заемных средств

Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин относится к большой приватизации не только как к инструменту борьбы с коррупцией на государственных предприятиях, но и как к важному источнику финансирования, позволяющему уменьшить необходимость привлечения заемных средств, информирует enovosty.com/news.

По мнению Маркаровой, процесс «большой приватизации» необходимо обязательно разблокировать во втором полугодии 2019 года. Маркарова сообщила, что согласно бюджетной росписи, подготовленной на основании Государственного бюджета на 2019 год, планируется привлечь 17,1 млрд грн от проведения приватизации. Однако на сегодня Минфин смог привлечь только 0,3 млрд грн.

Именно поэтому, подчеркнула министр финансов, все действия правительства должны быть направлены на проведение большой приватизации и организацию «публичных конкурсов на имеющиеся активы».

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Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества выиграл кассацию, разблокировавшую приватизации угольной компании «Краснолиманская», Одесского припортового завода, заводов «Индар», «Электротяжмаш» и Объединенной горно-химической компании.