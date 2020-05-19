В стране сейчас необходимо заложить основы для «украинского экономического чуда», — Петрашко

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Игорь Петрашко сообщил, что в условиях кризиса необходимо думать о том, как заложить основы для «украинского экономического чуда». А для этого у банков должна появиться мотивация кредитовать

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что министерство работает над программами, которые должны обеспечить доступные кредиты для предпринимателей, информирует enovosty.com/news.

«Первое направление — это субсидирование процентной ставки. К сожалению, пока процентная ставка НБУ и рисковые политики банков не позволяют кредитовать под низкую ставку. Нет и доступа к длинному кредитному ресурсу. И второе направление — это доступ к портфельным гарантиям для банков. Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Это нужно для того, чтобы кредитовать приоритетные сектора экономики, усиливать определенные отрасли, которые страдают от того или иного кризиса», — сказал министр

Он отметил, что без кредитования роста экономики не будет. Для того, чтобы экономика начала расти на 7-8% в год, надо чтобы банковская система ежегодно выдавала около 400 млрд грн кредитов.

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«Кроме того, чтобы как можно быстрее выйти из кризиса, мы должны думать о том, как заложить основы для «украинского экономического чуда» в последующие годы. Мы должны расти темпами 7-8%. Что для этого нужно? Прежде всего, чтобы у банков появилась мотивация кредитовать. Во-вторых, точечная помощь от государства, например дополнительные госгарантии для секторов…», — добавил министр.