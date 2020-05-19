Олег Голубенко рассказал о ситуации с укреплением гривны

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Курс доллара снижается уже больше недели. Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 26,57 грн/$

С вопросом относительно влияния усиления гривны на экономику «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что, к сожалению, предпосылок для усиления гривны нет

«Дело в том, что укрепление гривны по отношению к доллару, вероятно, вызвано тем, что у людей нет денег. А у нас люди привыкли свои сбережения хранить именно в инностранной валюте

А укрепление гривны связано с тем, что люди вынуждены менять доллары и евро на гривну. Хотя экономисты говорят о том, что население не настолько сильно влияет на курс доллара в отличии от других факторов. Но мы понимаем, что экономика находится в стагнации и особо предпосылок для стабилизации экономики и усиления гривны нет. И других факторов укрепления гривны, кроме как того, что у людей нет достаточно средств, а есть обнищание населения, к сожалению, нет.

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Но ситуация с экономикой сейчас очень печальна. И пока не видно стратегического пути, стратегических наработок у правительства и Верховной Рады для того, чтобы выйти из кризиса, который мы имеем сейчас», — говорит Олег Голубенко