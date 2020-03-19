В НБУ рассказали об основных изменениях в работе банковской системы из-за карантина

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Нацбанк провел совещание с украинскими банкирами, на котором были обнародованы изменения в работе банковских учреждений на время карантина

Национальный банк Украины провел совещание с представителями украинских банков, где обнародовал изменения в работе банковских учреждений на время карантина, информирует enovosty.com/news.

Анонимный источник сообщил, что в период действия карантина вводятся следующие изменения: отмена штрафов за задержки банками предоставления отчетности, продление сроков сдачи годовой отчетности, отмена введения буфера капитала.

Сообщается, что пока Нацбанк не планирует вводить ограничения на покупку и продажу иностранной валюты, менять операционный день.

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Анонимный источник также сообщил, что дефицит наличной иностранной валюты пока сохраняется, поскольку ее поставки пока организовать не удается. На время карантина Нацбанк устанавливает нулевые тарифы на операции по продаже банкам наличности и по платежам в гривне в системе НБУ (СЭП).