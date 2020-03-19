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Олег Голубенко рассказал о влиянии мировых цен на нефть на украинскую экономику

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Олег Голубенко рассказал о влиянии мировых цен на нефть на украинскую экономику
 
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Стоимость нефти марки Brent 18 марта преодолела 20-летний исторический минимум и упала ниже $25 за баррель

С вопросом относительно влияния снижения мировых цен на нефть на экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что снижение мировых цен на нефть приведет к падению стоимости энергоресурсов

«Стоимость газа должна снизиться. А эта доля имеется в цене практически всех наших товаров и услуг. Поэтому, в принципе, товары и услуги должны подешеветь. Но это при условии того, что не было бы роста курса валюты. Потому что у нас паралельно с удешевлением энергоресурсов наблюдается рост курса валют. А мы понимаем, что закупки энергоресурсов у нас осуществляются с привязкой к иностранной валюте. И эта ситуация тоже определенным образом давит на нашу гривну. И скорее всего, здесь будет соблюдаться определенный баланс. И он завит уже от целого ряда факторов. В частности, от роста или падения цены, от факторов, связанных с состоянием общемировой экономики и состоянием ресурсов. Но если говорить с точки зрения самой цены на нефть, то она должна была бы позитивно сказаться на состоянии нашей экономики. Но мы понимаем, что основные факторы, которые приводят к снижению цен на нефть, являются более глобальными. Они связаны с пандемией коронавруса, мировым финансовым кризисом, который давит на нашу экономику больше, чем тот позитив, который мы могли бы получить от снижения цен на энергоресурсы. И последствия от этого могут быть для Украины в перспективе более тяжелые, чем позитив от текущего состояния рынка энергоресурсов», — отмечает Олег Голубенко


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 28

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