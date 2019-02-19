Оплата проезда в транспорте с помощью SMS и е-билета является прорывом, — Сергей Петрик

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В Украине запустили услугу оплаты проезда в транспорте с помощью SMS. Соответствующий меморандум был подписан между мобильным оператором «Киевстар» и Винницким городским советом. Винница стала вторым городом после Ивано-Франковска, который будет принимать оплату за проезд в городском транспорте по SMS. В ближайшее время оплатить проезд с помощью телефона смогут жители и других городов Украины. В общественном транспорте также активно внедряется система оплаты проезда с помощью электронного билета.

С вопросом относительно влияния внедрения новых инновационных технологий оплаты проезда на эффективность использования общественного транспорта и состояние транспортной инфраструктуры в Киеве и Украине “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Сергею Петрику, информирует enovosty.com/news.

Сергей Петрик сообщает, что для системы общественного транспорта, и для людей это прорыв.

«Для пассажира самое главное — это удобство. Кроме того, в зависимости от числа поездок на карточке, есть возможность экономить. Что касается города, то Киев, и особенно коммунальное предприятие «Киевпасстранс», консервативны в таких вопросах, поэтому неудивительно, что и оплата по смс, и внедрение е-билетов начались прежде в других, как оказалось, более продвинутых городах. Однако дело сдвинулось, и пока почти до конца года система е-билета в Киеве будет тестироваться, остается надежда, что функции, возложенные на нее в других странах, рано или поздно заработают.

Пока они не работают. Для города главная, но пока неиспользуемая функция е-билета – это, помимо сбора денег за проезд, в первую очередь сбор данных обо всех перемещениях общественного транспорта, причем с точностью до остановки. Эта информация со временем, даст бог, будет обрабатываться в режиме реального времени, передаваться в дата-центры и послужит основой для корректирования наличия подвижного состава на маршрутах здесь и сейчас. А собранные архивные данные послужат новым материалом для анализа пассажиропотоков и обновления транспортной модели. Город меняется, характер перемещения людей тоже, придется менять и маршруты.

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Существенный (пока) минус – это отсутствие е-билетов на время проезда. Реально люди чаще всего пользуются наземным транспортом ради того, чтобы добраться до метро, в котором за 8 грн. можно проехать из одного конца города в другой без пробок и быстро по сравнению с наземным транспортом. Е-билет на время проезда мог бы послужить отличным стимулом для владельцев личных автомобилей оставлять их на перехватывающих парковках возле метро или – для иногородних – на въездах в Киев с тем, чтобы дальше ехать общественным транспортом. Сейчас уже почти готова Схема размещения гаражей и автостоянок в городе Киеве, в которых предусмотрено первоначальное строительство таких парковок, а также продолжается работа над Комплексной схемой транспорта, предусматривающей приоритет общественного транспорта. Поэтому, надеюсь, со временем е-билеты дадут возможность ездить определенное время по доступной цене.

Для транспортных предприятий это скорее плюс. Если предприятия работают в условиях прозрачности учета пассажиропотока, то им выгоднее работать с е-билетом или оплатой смс, чем с наличными деньгами, работа с которыми трудоемка и затратна. Раздутый штат кондукторов, кассиров, инкассаторов получают зарплаты и тратят немало времени на реализацию билетов (которые надо еще напечатать), пересчет денег, передачу их в банк. Е-билет – это деньги, которые практически сразу поступают на банковский счет транспортного предприятия», — сообщает эксперт.