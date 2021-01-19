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Александр Палий рассказал о влиянии увеличения госдолга на экономику

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Палий рассказал о влиянии увеличения госдолга на экономику
 
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В Украине растет госдолг. Минфин одолжил в бюджет еще 12 млрд грн

С вопросом относительно влияния увеличения госдолга на экономику «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что решение о выпуске облигаций внутреннего государственного займа является логичным

«И все сейчас в период кризиса так делают. Но, конечно, до бесконечности наращивать государственный долг невозможно. Если сравнивать 12 млрд грн с теми долгами, которые у нас уже есть, то это относительно немного. Но, с другой стороны, мы понимаем, что государственный долг за год будет серьезно увеличен. То есть общий займ не ограничится 12 млрд грн. И важно отметить, что это внутренний долг, но есть еще и внешний долг», — сообщает Александр Палий


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 140

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