В Украине дешевеет доллар в преддверии католического Рождества

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Доллар в Украине дешевеет в преддверии католического Рождества и Дня Святого Николая

Курс доллара по отношению к гривне начал падать вниз. По состоянию на 18 декабря курс доллара составил 27,79-27,81 грн./$, — сообщает UBR, информирует enovosty.com/news.

На финансовом рынке наблюдаются крупные продажи валюты госбанками. Также наблюдаются большие размеры валютных продаж иностранными банками.

Увеличение продажи валюты обусловлено, по мнению экспертов, ожидающимся католическим рождеством. Так как у иностранных фирм, находящихся в Украине, осталось несколько дней для выплаты своим сотрудникам заработной платы и бонусов.

Кроме того, население Украины стало активнее продавать доллары в ожидании Дня Святого Николая.

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Перечисленные операции позволили Нацбанку приобрести валюту на сумму около $10 млн. по стоимости 27,80 грн./$.