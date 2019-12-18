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В небанковском финансовом секторе происходит снижение кредитной ставки, — Виктория Волковская

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В небанковском финансовом секторе происходит снижение кредитной ставки, - Виктория Волковская
 
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В Национальном банке Украины приняли решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки на стоимость кредитных ресурсов финансовых учреждений «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Всеукраинской Ассоциации кредитных союзов Виктории Волковской, информирует enovosty.com/news.

Виктория Волковская сообщает, что небанковские финансовые учреждения и финансовые компании в отличии от банков работают исключительно на собственных деньгах

«Работаем без привлечения физлиц, государственных программ, гарантий и рефинансирования. Однако эта пониженная ставка точно отразится у банков на том, что будет снижена процентная ставка по кредитам и, соответственно, она потянет за собой снижение процентной ставки по депозитам.

Что касается небанковского финансового рынка, то депозитов у нас нет, а процентная ставка по кредитам все равно снижается сама по себе. Но она не зависит от ставки рефинансирования, потому что это совершенное другое происхождение денег. Но все равно снижение происходит и это очень хорошо», — сообщает Виктория Волковская

Читайте: Введение военного положения никаким образом не отражается на стоимости кредитных ресурсов, - Виктория Волковская


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 25

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