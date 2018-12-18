В 2019 году планируется ликвидировать более 40 банков: что это будет означать для украинцев

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили о намерении ликвидации более 40 украинских банков

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщили, что намерены ликвидировать в 2019 году более 40 украинских банков, — заявляет пресс-служба ФГВФЛ, информирует enovosty.com/news.

Для украинцев это будет означать, что все кредиторские задолженности банков будут погашены, а украинцам вернут их средства, находящиеся в обанкротившихся банках согласно действующего законодательства

Светлана Рекрут, заместитель директора Фонда гарантирования вкладов сообщила, что фонд планирует реализовать все, что есть у банков.

Однако не все финансовые учреждения, которые планируется ликвидировать, готовы к выплате своей задолженности. В 19 банках уже погасили все свои обязательства, 26 банков частично погасили обязательства, а 10 финансовых учреждений еще не начали выплачивать долги.

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В фонде говорят, что пытаются делать все возможное для удовлетворения требований всех кредиторов.