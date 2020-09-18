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ЕС планирует начать активно использовать криптовалюту, — Reuters

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ЕС планирует начать активно использовать блокчейн и криптовалюту

Европейский Союз планирует сделать трансграничные платежи более быстрыми и дешевыми за счет использования технологии блокчейн и криптовалюты. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«К 2024 году ЕС должен создать комплексную структуру, позволяющую использовать технологию распределенного реестра (DLT) и криптоактивы в финансовом секторе. Также необходимо учитывать риски, связанные с этими технологиями», — говорится в документах.

ЕС планирует начать активно использовать криптовалюту, — Reuters

Брюссель также хочет упростить обмен данными в финансовом секторе, чтобы стимулировать конкуренцию. «К 2024 году процессы паспортизации и лицензирования должны осуществляться по принципу «единого окна» во всех отраслях, обладающих значительным потенциалом для цифровых финансов», — говорится в заявлении ЕС.

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Сообщается, что Евросоюз давно искал альтернативы MasterCard и Visa, которые активно используются в регионе.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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