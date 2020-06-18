В Нацбанке сообщили о мерах борьбы с последствиями пандемии

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В Нацбанке рассказали о мерах борьбы, которые были предприняты с целью стабилизации ситуации на финансовом рынке

В отчете Национального банка Украины за прошедшую неделю сообщается о мерах, которые были предприняты для преодоления последствий пандемии COVID-19, информирует enovosty.com/news.

С целью минимизации рисков по ухудшению качества активов НБУ смягчил требования к оценке кредитного риска. Теперь кредиты, которые были реструктуризированы в связи с ограничениями из-за карантина, не окажут негативного влияния на капитал банков. Кроме того, банки вводят кредитные каникулы, реструктуризируют кредиты заемщикам, проводят сбалансированную лимитную политику, а при необходимости увеличивают лимиты пользователям карточек

Из-за ухудшения условий финансированя НБУ рекомендует банкам воздержаться от выплаты дивидендов, что позволит сохранить запас капитала для восстановления кредитования.