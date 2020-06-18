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Александр Палий рассказал о важных аспектах реализации программы “Доступные кредиты 5-7-9%”

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Палий рассказал о важных аспектах реализации программы “Доступные кредиты 5-7-9%”
 
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Кабмин упростил получение кредитов для бизнеса по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” в части смягчения требований к прибыльности бизнеса, снятию ограничений по направлениям использования средств, максимальной сумме кредита и других требований

С вопросом относительно влияния смягчения требований по программе “Доступные кредиты 5-7-9%” на возможность расширения кредитования «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что ключевым вопросом в реализации программы является, будут ли кредиты выдаваться всем, кто обратится и кто будет соответствовать условиям кредитования

«Главным вопросом является то, будут ли эти требования к получателям кредитов исчерпывающими. То есть будут ли получать кредиты все, кто обратится, и будут ли они соответствовать необходимым требованиям. Это крайне важный вопрос, потому что если это просто одно из условий, а получатели кредитов будут определяться
по совершенно другой логике, то это просто намерения.

Если же действительно правительство нашло такую значительную сумму, чтобы раздать кредиты всем, кто будет соответствовать этим требованиям, то это совсем другая история, которая может свидетельствовать о системном подходе. Поэтому, по моему мнению, ключевой вопрос – это вопрос даже не в условиях этих кредитов, а будут ли они выдаваться всем, кто обратится и кто будет соответствовать этим условиям», — говорит Александр Палий

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 195

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