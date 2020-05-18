Уменьшение вложений нерезидентов в ОВГЗ является природным процессом, — Игорь Чаленко

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В Украине сокращается объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа

С вопросом относительно влияния снижения вложений нерезидентов в ОВГЗ на экономику «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что это говорит о том, что внешний финансовый ресурс, которым был доход от выпуска облигаций и которым пользовалась украинская власть на протяжении последних двух лет, начинает истощаться

«Это абсолютно природный процесс, поскольку мы знаем, что Минфин планомерно из месяца в месяц уменьшал соответствующие процентные ставки. И если на пике своего ажиотажа украинские облигации внутреннего госзайма выпускались под 16% годовых, то сейчас мы вышли на границы 10% и идем все ниже и ниже. Как сообщили в министерстве, это стало возможным благодаря состоянию экономики и уменьшению учетной ставки Нацбанка», — говорит Игорь Чаленко