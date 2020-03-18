В столице подскочила стоимость доллара и евро

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В столичных обменниках значительно вырос курс евро и доллара

В столичных обменниках стоимость доллара США увеличилась до 28,50 грн/долл, а стоимость евро в обменниках подскочила до 31,50 грн/долл , информирует enovosty.com/news.

В Украине несколько банков уже остановили покупку-продажу наличной валюты, однако проводят безналичные операции. В частности, покупку-продажу валюты в обменниках уже приостановили «ПриватБанк» и «Альфа-Банк».

Нацбанк сообщил, что нехватка валюты в кассах банковских учрежениях связана с ее доставкой из других стран. В настоящее время НБУ ведет переговоры с центробанками других стран и рассчитывает на улучшение ситуации с валютной наличностью.

Ранее сообщалось, что увеличение спроса на иностранную валюту связано с негативными настроениями участников рынка из-за коронавируса. В НБУ подчеркнули, что не планируют вводить ограничения на межбанковском валютном рынке и продолжат политику сглаживания валютных колебаний путем реализации валюты из резервов.

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