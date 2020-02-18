Минфин получил 1,5 млрд грн от продажи ОВГЗ

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В Министерстве финансов Украины сообщили, что в результате реализации государственных облигаций внутреннего займа в госбюджет удалось привлечь 1,52 миллиарда гривен, информирует enovosty.com/news.

В Минфине отметили, что на аукционе министерство предлагало гривневые гособлигации со сроком оборота 3 года, 1 год и 6 месяцев. По итогам аукциона было получено 1 529 млн грн.

В частности, в результате реализации 6-месячных ОВГЗ удалось привлечь 344 млн грн, при реализации 1-летних гособлигаций — 1 152 млн грн, а 3-летних гособлигаций — 32 млн грн.

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Также сообщается, что средневзвешенная доходность 3-летних гособлигаций составила 10,11%», 1-летних гособлигаций — 9,63%, а 6-месячных гособлигаций — 9,82%.