Украинская банковская система устойчива к рискам

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украинская банковская система устойчива к рискам Украинская банковская система устойчива к рискам

Закрыть Отправить

Екатерина Рожкова сообщила, что по итогам стресс-теста украинская банковская система устойчива к рискам

Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время презентации Отчета о финансовой стабильности сообщила, что украинская банковская система устойчива к существующим как внешним, так и внутренним рискам, которые могут угрожать финансовой стабильности, информирует enovosty.com/news.

Рожкова отметила, что финансовая стабильность банковской системы зависит также от макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

Зампред Нацбанка отметила, что регулятор не доволен тем, как госбанки реагируют на уменьшение учетной ставки, так как они медленно снижают стоимость кредитных ресурсов.

Читайте: "Это важно": Названы условия, при которых МВФ будет работать с Украиной

Рожкова сообщила, что финансовое состояние государственных банков вызывает беспокойство. Если коммерческие банки по итогам стресс-теста показали высокий уровень устойчивости к стрессам благодаря прибыльности и эффективности деятельности, то государственные банки, к сожалению, не показали такого высокого уровня