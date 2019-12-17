Стало известно, почему выгодно приобретать ОВГЗ
Экономист Всемирного банка рассказала, почему иностранным гражданам выгодно приобретать ОВГЗ
Экономист Всемирного банка Анастасия Головач сообщила, что иностранные граждане заинтересованы в приобретении облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что связано с высокими процентными ставками и стабилизацией экономической ситуации в стране, информирует enovosty.com/news.
Головач отметила, что с начала этого года на рынок облигаций пришло более 4 миллиардов долларов, а украинские ОВГЗ являются хорошей инвестицией. Экономист подчеркнула, что приобретение иностранцами ОВГЗ позволило Министерству финансов рефинансировать государственный долг и уменьшить стоимость заимствований.
Головач также сказала, что НБУ благодаря ОВГЗ пополнил золотовалютные резервы.
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Однако портфельных инвестиций для обеспечения экономического роста все равно недостаточно. Средства, поступившие от реализации ОВГЗ, не являются инвестицией в реальный сектор, так как не способствуют росту экономики и не создают рабочие места