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Премьер Гончарук строит финансовую пирамиду в ОВГЗ на 17 млрд грн, — Юрий Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Премьер Гончарук строит финансовую пирамиду в ОВГЗ на 17 млрд грн, - Юрий Бойко (ВИДЕО)
 
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Кабмин Гончарука перепутал приоритеры: в правительстве латают дыры в госбюджете-2019 за счет увеличения госдолга, выстраивая финансовую пирамиду через ОВГЗ почти на 17 млрд грн, а также безропотно выполняют кабальные обязательства перед МВФ по распродаже земли и увеличению тарифов для населения, заявляет сопредседатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Юрий Бойко, комментируя работу правительства за 100 дней.

По мнению Бойко, у правительства нет поводов для гордости за 100-дневный период своей работы. Более того, нардеп считает, что было допущено множество стратегических ошибок, которые в перспективе могут негативно сказаться на будущем страны. , информирует enovosty.com/news.

Правительство на пару с Национальным банком продолжают строить финансовую пирамиду в ОВГЗ, которая стремительно растет. Это подтверждается распоряжением Кабмина №1104-р, которым предусматривается перекрытие недополученных 17,1 млрд грн от приватизации за счет дополнительных заимствований в декабре на 16,4 млрд грн. На эту сумму будут выпущены гривневые выпуски облигаций внутреннего госзайма.

В свою очередь, иностранцы продолжают раскупать украинские облигации внутреннего госзайма. Совсем недавно был зафиксирован рекорд на уровне 100 млрд грн, а в конце прошлой недели побили и его: на 13 декабря облигационный портфель нерезидентов достиг 110 млрд грн.

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В связи с этим, Юрий Бойко инициирует рассмотрение в парламенте Украины вопроса о беспрецедентной финансовой операции правительства Гончарука по выпуску облигаций внутреннего госзайма почти на 17 млрд грн.

Парламентарий обращает также внимание не только на сумму выпущеных ОВГЗ, но и на годовой процент выплат по этим обязательствам в размере 9%.

«Почему так случилось, что за 100 дней работы этого правительства выпущено больше облигаций, нежели за предыдущий период, увеличив таким образом государственный долг Украины почти на 17 млрд гривен. Интересен также вопрос, кто стоит за скупкой этих облигаций, потому что для страны такие эксперименты очень опасны и наш вопрос будет относительно той гигантской финансовой сделки и неконтролируемого выпуска ОВГЗ», — отметил нардеп.

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Юрой Бойко также прокомментировал сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), отметив что правительство в надежде получить очередной кредит идёт на кабальные для себя условия, вгоняя страну и народ в долги.

«Правительство анонсирует, что МВФ будет выдано Украине 5,5 млрд долларов. Ровно столько, сколько правительство должно выплатить по предыдущему кредиту. За это правительство берет на себя кабальные обязательства по земле, тарифам и т.д.»,- подчеркнул народный депутат.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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