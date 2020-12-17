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Не доллар и не евро: Названа лучшая основная валюта мира 2020

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В 2020 году доллар и евро не удержали лидерство среди основных валют мира

В 2020 года лидером среди основных валют мира стала шведская крона, которая сумела обогнать доллар и евро. Стать лучшей валютой кроне позволила политика центрбанка Швеции, Riksbank. Он решил не понижать ставки для смягчения удара, который пандемия нанесла по экономике страны. По сути, центральный банк стал первым в мире, который на практике сумел применить политику отрицательных ставок. В 2009 году Riksbank снизил ставку репо, являющимся его главным инструментом денежно-кредитной политики, до 0,25%. Это снизило привязанную к ней ставку по депозитам до 0,25%, чем центральный банк Швеции ответил на глобальный экономический кризис в 2008-2009 годах, информирует enovosty.com/news.

Шведская крона в 2020 года стала лидером среди основных валют мира, к которым относятся американский и канадский доллар, евро, фунт стерлингов, японская йену и швейцарский франк. В целом же шведская национальная валюта стала второй в мире после гаитянского гурда.

Отметим, ранее в Швеции заявили о том, что имеют планы полностью перейти на цифровую валюту, оставив традиционные деньги в прошлом.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 379

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