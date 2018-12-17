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Госэнергоэффективности советует как можно сэкономить на тепле до 50%

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Руководитель Госэнергоэффективности рассказал как можно сэкономить на тепле до 50%

Руководитель Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Украины Сергей Савчук сообщил, что украинцы, которые пользуются государственной программой “теплые кредиты” экономят до 50% на отоплении, информирует enovosty.com/news.

На сегодня уже более 500 тыс семей воспользовались преимуществами данной программы, а именно утеплили дома, что позволило сэкономить на счетах за коммунальные услуги от 20% до 50%.

Также в Госэнергоэффективности сообщили, что около 2,8 тыс объединений совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) пользуются “теплыми кредитами”, 1,6 тыс. из которых присоединились к программе в 2019 году.

Сергей Савчук сообщил, что дополнительным преимуществом для ОСМД является повышение стоимости квартир в утепленных домах на 30-50%.

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Автор: Оксана Ельченко
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