В Украине выросли цены на 55% продуктов из социальной корзины

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Алексей Дорошенко сообщил, что в Украине выросли цены на 55% продуктов из социальной корзины

Председатель Национального Совета по экономическому развитию Алексей Дорошенко сообщил, что в Украине выросли цены на 55% продуктов из социальной корзины, информирует enovosty.com/news.

Дорошенко отметил, что по данным Госстата, в августе этого года, по сравнению с июлем, подорожали семнадцать продуктов из социальной корзины. Произошел значительный рост стоимости хлеба, мяса, подсолнечного масла, мороженой рыбы, яиц, сметаны, молока, риса и яблок.

Дорошенко сообщил, что куриные яйца подорожали на 38,6%, стоимость гречки выросла на 3,2%; цены на яблоки подскочила на 2,4%, а свинины — на 1,7%. Также подорожали сливочное масло, говядина, курица, сало, вареная колбаса и т.д.