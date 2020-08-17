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Кредиты и карантин: Украинцам рассказали, придется ли выплачивать долги

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Кредиты и карантин: Украинцам рассказали, придется ли выплачивать долги
 
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Украинцам после карантина придется в полной мере возвращать и проценты, и тело кредита

По окончанию карантина в Украине, заемщикам придётся полностью вернуть кредитные средства. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Руководитель НБУ напомнил о том, на период карантина, который введен из-за пандемии коронавируса, банки не могут начислять пени и штрафы. Вместе с тем, заемщики не освобождаются от выплаты кредитных процентов, информирует enovosty.com/news.

Глава Национального банка признал, что карантин стал причиной роста количества «плохих» кредитов в сегменте потребительского кредитования в стране. Это произошло из-за того, что финучреждения не могли штрафовать заёмщиков за неуплату процентов. Вместе с тем, Шевченко подчеркнул, что украинцы должны выплачивать свои долги «и сегодня, и завтра». Несмотря на карантин, никого от долгов не освобождали, хотя регулятор владеет целым пакетов «антиковидных» мер. В частности, речь идёт о новых подходах к рисковым активам в период карантина. Они позволяют банкам проявлять гибкость во время реструктуризации кредитов бизнесу и населению.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что с начала сентября банки обяжут четко и «человеческим языком» рассказывать обо всех деталях кредитования. Детальная информация должна появляться на веб-сайтах банков.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 63

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