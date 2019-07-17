Виктор Скаршевский рассказал о необходимости повышения размера прожиточного минимума

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В Кабмине сообщили, что нынешнее состояние отечественной экономики позволяет в 2020 году увеличить минимальную заработную плату до 5500 грн, а средняя зарплата по стране в долларовом эквиваленте в течение двух лет может вырасти до 620 долларов.

С вопросом относительно возможности реального повышения минимальной заработной платы и влиянии этого повышения на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщает, что минимальная заработная плата устанавливается на законодательном уровне

«И поэтому размер минимальной заработной платы можно установить как на уровне 5500 грн, так и на уровне 10 000 грн. А вот среднюю заработную плату Кабмин не устанавливает и законами она не регулируется. Средняя заработная плата формируется экономическими и финансовыми возможностями предприятий и устанавливается рынком.

Относительно минимальной заработной платы в Украине, то это, прежде всего, база для налогообложения и начисления сборов. А все официальные стандарты, начиная с 2017 года, привязаны не к минимальной заработной плате, а к прожиточному минимуму, который на сегодняшний день меньше 2000 грн. То есть намного меньше чем фактический прожиточный минимум, устанавливаемый Министерством социальной политики, который чуть меньше 4000 грн. И правительству необходимо было бы говорить не о минимальной заработной плате, а о прожиточном минимуме», — сообщает эксперт.

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