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В Украине запустили электронную услугу е-пенсия

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине запустили электронную услугу е-пенсия
 
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Кабинет министров запустил услугу е-пенсия, благодаря которой пенсионеры смогут в онлайн режиме оформить пенсию, сделать перерасчет, оформить пособия и доплаты

Заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб сообщил, что Кабмин запустил электронную услугу е-пенсия, утвердив постановление об онлайн-услугах в сфере пенсионного обеспечения, информирует enovosty.com/news.

Теперь пенсионеры с помощью услуги е-пенсия смогут в онлайн режиме оформить пенсию, провести перерасчет пенсии, оформить пособия, доплаты и компенсации и т.д.

В Украине запустили электронную услугу е-пенсия

Вискуб также отметил, что благодаря запуску электронного взаимодействия количество требуемых документов для оформления пенсий и других действий в сфере пенсионного обеспечения значительно уменьшилось.

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Заместитель председателя Госагентства подчеркнул, что опыт стран Европейского союза показывает важность внедрения национальной программы повышения цифровых навыков для пенсионеров, а Госагентство планирует в ближайшее время осуществить запуск такой программы с помощью украинских предпринимателей.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 211

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