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Кабмин планирует увеличить минимальные зарплаты

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Кабмин планирует увеличить минимальные зарплаты
 
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Кабмин планирует увеличить минимальные зарплаты до 5500 гривень

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что современное состояние украинской экономики предоставляет возможность в 2020 году поднять минимальную заработную плату до 5500 грн, информирует enovosty.com/news.

Владимир Гройсман также подчеркнул, что средняя зарплата по стране в течение двух следующих лет может увеличиться до 620 долларов.

Кабмин планирует увеличить минимальные зарплаты

Премьер-министр отметил, что правительство опирается на реальное состояние экономики и есть все основания для увеличения минимальной заработной платы с 4173 грн до 5500 грн.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года минимальная заработная плата увеличилась с 3723 грн до 4173 грн. А Нацбанк сообщает о возможном уменьшении темпов роста зарплат в Украине, прогнозируя увеличение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 166

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