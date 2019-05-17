Как украинцы могут инвестировать за рубеж

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С принятием Закона Украины «О валюте и валютных операциях» украинцы могут инвестировать за рубежом

После принятия Закона Украины «О валюте и валютных операциях» украинские граждане могут начать осуществлять инвестиционную деятельность за рубежом. Согласно нормам закона, допустимый объем инвестиций для физических лиц составляет 50 тысяч долларов/год, а для юридических лиц — 2 миллиона евро, информирует enovosty.com/news.

Необходимо отметить, что физлицо может инвестировать только денежные средства, находящиеся у него за рубежом. В случае хранения финансовых ресурсов в украинских банках, физическому лицу необходимо для осуществления инвестирования перевести денежные средства в зарубежный банк. Необходимо отметить, что украинские граждане также могут осуществлять инвестирование с помощью инвестиционного фонда, который правда будет приобретать ценные бумаги от своего имени и сам зарабатывать на них.

Если предприятие решит начать проводить инвестиционную деятельность за рубежом, то оно должно будет

найти брокера, который будет покупать ценные бумаги или осуществлять другие инвестиционные операции от имени компании.

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Напомним, Закон Украины «О валюте и валютных операциях» вступил в силу 7 февраля 2019 года. С принятием закона кроме инвестирования за рубеж украинцы могут через интернет обменивать валюту. Согласно принятым нормам, обмен валюты может осуществляться в сутки на сумму до 150 тыс. грн.