Егор Киян: Инвестиции являются одним из драйверов украинской экономики

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Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев 21 мая. Однако Украина выполнила не все условия для получения очередного транша в размере 1,3 миллиарда долларов

С вопросом относительно влияния непредоставления транша МВФ на экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что любые теоретически возможные перестановки в правительстве могут поставить МВФ в неудобное положение, так как дело даже не в том, что выполнили мы требования МВФ или нет, а в том, что эта определенная “неопределенность” может негативно влиять на решение МВФ

«Тем не менее, я бы полностью не отменял вероятность невыдачи кредита МВФ. Однако, даже если его не выделят, то ничего критического в экономике страны не произойдет. Сумма, конечно, и является относительно значительной, но, тем не менее, какой-то критической роли в данный момент она в украинской экономике не играет, так как у нас достаточно золотовалютных резервов чтобы дотянуть до конца года.

Плюс в случае непредоставления денег МВФ мы всегда сможем выйти на внешние рынки заемного капитала путем выпуска облигаций и других финансовых инструментов. Хотя, конечно, это будет менее выгодно чем кредит МВФ, но тем не менее это поможет блокировать значительные валютные шоки или препятствовать возникновению других финансовых проблем.

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Необходимо отметить, что важен не сам факт того, что мы не получим определенную сумму от МВФ, а важен факт реакции инвесторов в ответ на то, что мы не получаем денежный транш. Украина получает кредит по линии stand-by, а условия stand-by всегда проще, чем программа IFF. Прошлые кредиты Украина получала по программе IFF и там требования были гораздо выше и мы все требования выполняли. Требования по программе stand-by немного легче для экономики страны, и они не требуют каких-то значительных реформ как по программе IFF. И теперь если представить ситуацию, что нам не выделяют денег даже по программе stand-by, то, соответственно, это будет очень негативный звоночек для иностранных инвесторов. То есть одно дело, если бы нам не выделили денежные средства по программе IFF, то тогда можно было бы сказать, что немножко не справились, так как требования были завышены, но по программе stand-by такого сказать нельзя. И инвесторы не будут сильно разбираться в том, почему мы не выполнили требования.

Можно сделать вывод, что деньги МВФ важны для нас, но они не являются критическими. То есть если вдруг нам деньги не выделят, то ничего страшного с экономикой не произойдет. Относительно денег инвесторов, то тут их роль гораздо значительная, так как инвестиции являются одним из драйверов экономики. И, соответственно, если объем инвестиций падает, то будет ухудшение экономической ситуации. Будет снижаться ВВП и замедляться экономическое развитие. А этот сигнал будет для инвесторов значительным и создаст больше рисков, чем выделение или не выделение денег со стороны МВФ.

Но если миссия МВФ будет жестко смотреть на свои структурные маяки, то есть что мы выполнили или не выполнили из реформ, то у страны все таки есть шанс на уровне дипломатии, переговорных процессов и двухсторонних договоров ситуацию немного перепозиционировать, что может нивелировать негативные факторы.

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Таким образом, можно сказать, что решение МВФ для нас является очень важным, но не критическим», — сообщает эксперт.