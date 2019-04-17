Виталий Шапран рассказал, что Украине необходимо сделать для получения нового транша МВФ
Международный валютный фонд может отказаться предоставить Украине очередной транш кредита, если не будет найдено решение по статье о незаконном обогащении. Такой прогноз сделало агентство S&P Global Ratings в своем обзоре.
В агентстве S&P Global Ratings напоминают, что Конституционный суд Украины недавно отменил соответствующую статью, а в настоящее время руководство страны пытается сформулировать и принять закон, связанный с незаконным обогащением. «Если решение не будет найдено в течение ближайшего месяца (или чуть более того), следующая ревизия МВФ и соответствующий транш могут быть отложены, поскольку закон был частью требований предыдущей программы МВФ», — говорится в сообщении, информирует enovosty.com/news.
С вопросом о влиянии непринятия в перспективе альтернативного закона о незаконном обогащении на решение МВФ относительно будущего транша и дальнейшего сотрудничества «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, главному эксперту Совета НБУ Виталию Шапрану
Виталий Шапран говорит, что не стоит акцентировать внимание на конкретном законопроекте, потому, что проблема в данном случае состоит не в этом
«Я бы не выделял какой-то конкретный законопроект, поскольку проблема не только в нем. А проблемой является парламентская часть программы.
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Вспомните законопроект о сплит. Я бы сказал, что Верховная Рада систематически не выполняет программы Фонда. Поэтому чем больше законопроектов, находящихся в программе Международного Валютного Фонда, будут приняты, тем лучше, поскольку увеличится вероятность предоставления нам очередного транша», — сообщает Виталий Шапран.