В Украине увеличили объем финансирования по программе «доступные кредиты 5-7-9%»

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В Украине увеличили объем средств, выделяемый предпринимателям по программе "доступные кредиты 5-7-9%"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что размер кредитного портфеля по обновленной программе «доступные кредиты 5-7-9%» оценивается в 35 млрд грн и именно такой объем средств смогут получить представители микро- и малого бизнеса, информирует enovosty.com/news.

Игорь Петрашко отметил, что при разработке программы министерство рассчитало необходимую сумму кредитного портфеля в размере 35 млрд грн. И если будет необходимость в увеличении средств, то сумму будут увеличивать. По его словам, обратившись в банковские учреждения, предприятия смогут получить нулевую ставку на свои действующие кредиты до 31 марта 2021 года. Условием получения такой поддержки от государства является сохранение рабочих мест.

«Первое — мы хотим сохранить рабочие места. И второе — мы хотим помочь предпринимателям пережить этот сложный период падения продаж, падение производства и торговли «, — отметил Игорь Петрашко.

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Сейчас по программе уже предоставляют кредиты все государственные банки и несколько частных. Их количество будет увеличиваться по мере востребованности и подписания соответствующих договоров с Фондом развития предпринимательства.