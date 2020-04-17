Минэкономики обнародовало новый консенсус-прогноз

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Минэкономики обнародовало новый консенсус-прогноз Минэкономики обнародовало новый консенсус-прогноз

Закрыть Отправить

Минэкономики обнародовало новый консенсус-прогноз, согласно которому в 2020 году инфляционные процессы ускорятся до 7%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вместе с Представительством ЮНИСЕФ в Украине подготовило Консенсус-прогноз «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии», информирует enovosty.com/news.

Консенсус-прогноз «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии» был разработан для освещения консенсусного видения будущих тенденций и объективной оценки вызовов, стоящих как перед мировой экономикой, так и перед экономикой Украины в результате мировой рецессии и введения в Украине ограничительных мер во время борьбы с пандемией COVID-19.

По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году — на 4,2%. В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7%. Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция замедлится до 5,9%.

Наибольшая угроза для экономического восстановления Украины — это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мер. Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменятся, но не существенно. Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности «удаленного рабочего места».

Читайте: Павел Кухта рассказал о последствиях для украинской экономики неподписания соглашения с МВФ

По оценке экспертов, значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски) и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования (внутренние риски).