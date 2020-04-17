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Минэкономики обнародовало новый консенсус-прогноз

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Минэкономики обнародовало новый консенсус-прогноз, согласно которому в 2020 году инфляционные процессы ускорятся до 7%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вместе с Представительством ЮНИСЕФ в Украине подготовило Консенсус-прогноз «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии», информирует enovosty.com/news.

Консенсус-прогноз «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии» был разработан для освещения консенсусного видения будущих тенденций и объективной оценки вызовов, стоящих как перед мировой экономикой, так и перед экономикой Украины в результате мировой рецессии и введения в Украине ограничительных мер во время борьбы с пандемией COVID-19.

По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году — на 4,2%. В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7%. Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция замедлится до 5,9%.

Наибольшая угроза для экономического восстановления Украины — это длительное продолжение и усиление внутренних карантинных мер. Также большинство экспертов считают, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменятся, но не существенно. Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности «удаленного рабочего места».

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По оценке экспертов, значимыми рисками для украинской экономики является дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски) и значительный рост дефицита государственного бюджета и кассовых разрывов в ПФУ, других фондах государственного социального страхования (внутренние риски).


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 143

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