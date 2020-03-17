В Нацбанке рассказали о готовности Украины к кризисным явлениям из-за коронавируса

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Зампред Нацбанка рассказал о готовности Украины к кризисным явлениям из-за коронавируса

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб в интервью рассказал о экономической ситуации в Украине, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Сологуб сообщил, что если в Украине и будет кризис, то это уже будет не первый кризис. По сравнению с кризисами, которые произошли в 2008 и 2014 годах, сейчас мы лучше подготовлены и более спокойные. В начале недели была паника, но сейчас объемы валютных продаж уже существенно снизились и ситуация стабилизируется.

Ежедневная покупка валюты на межбанковском рынке в среднем составляет около 400 — 500 млн долл. И покупают валюту в основном украинские компании, которые возращают иностранные кредиты или проплачивают импортные контракты

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