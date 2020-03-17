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Нацбанк потратил на поддержку гривны 300 млн долл

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Нацбанк потратил на поддержку гривны 300 млн долл
 
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Нацбанк 17 марта потратил на поддержку гривны 300 млн долл

Национальный банк Украины сегодня, 17 марта, для поддержки курса украинской гривны продал на межбанковском валютном рынке 300 млн долл, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отметили, что придерживаясь политики «плавающего валютного курса», НБУ не менял тренд рынка и не фиксировал курс на определенном уровне. В НБУ рассказали, что спрос на иностранную валюту превышает предложение из-за стремительного распространения в мире коронавирусной инфекции.

Нацбанк потратил на поддержку гривны 300 млн долл

Нацбанк имеет достаточное колличество валютных резервов для регулирования курсовых колебаний и в ближайщем будущем не будет вводить валютные ограничения.

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Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 134

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