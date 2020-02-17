Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки на проценты по кредитам

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки на проценты по кредитам Александр Охрименко рассказал о влиянии снижения учетной ставки на проценты по кредитам

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Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова сообщила, что украинские банки начали уменьшать процентные ставки по кредитам на фоне снижения учетной ставки НБУ

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки НБУ на процентные ставки по банковским кредитам “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что снижение учетной ставки НБУ вряд ли сможет оказать влияние на процентные ставки по банковским кредитам

«У нас, к сожалению, учетная ставка не работает. Однако, процентные ставки по кредитам у нас, действительно, снижаются. Но здесь больше влияет доходность гособлигаций. Кроме того, поскольку на сегодняшний момент доходность ОВГЗ уменьшилась, то очень многие банки привлекают депозиты для этого», — говорит Александр Охрименко