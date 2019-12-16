Нацбанк вводит новые меры по удешевлению кредитов

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В Нацбанке сообщили, что для резервов в национальной украинской валюте будет установлена ​​нулевая ставка резервирования, что окажет влияние на стоимость кредитных ресурсов в национальной валюте

Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что с 10 марта 2020 года нормы обязательных резервов украинских банков будут зависеть только от валюты привлеченных средств, а не от их срочности, как сейчас, информирует enovosty.com/news.

Для резервов в национальной украинской валюте будет установлена ​​нулевая ставка резервирования, а для валютных — 10%.

Это будет способствовать реализации двух основных стратегических целей Национального банка — дедолларизации экономики и активизации банковского кредитования

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Смолий подчеркнул, что изменение подхода к формированию резервов поможет удешевить кредитные ресурсы для бизнеса и населения