Нацбанк вводит новые меры по удешевлению кредитов
В Нацбанке сообщили, что для резервов в национальной украинской валюте будет установлена нулевая ставка резервирования, что окажет влияние на стоимость кредитных ресурсов в национальной валюте
Глава Национального банка Украины Яков Смолий сообщил, что с 10 марта 2020 года нормы обязательных резервов украинских банков будут зависеть только от валюты привлеченных средств, а не от их срочности, как сейчас, информирует enovosty.com/news.
Для резервов в национальной украинской валюте будет установлена нулевая ставка резервирования, а для валютных — 10%.
Это будет способствовать реализации двух основных стратегических целей Национального банка — дедолларизации экономики и активизации банковского кредитования
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Смолий подчеркнул, что изменение подхода к формированию резервов поможет удешевить кредитные ресурсы для бизнеса и населения