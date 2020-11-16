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Алексей Дорошенко рассказал о возможности компенсации потерь бизнесу из-за «карантина выходного дня»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Алексей Дорошенко рассказал о возможности компенсации потерь бизнесу из-за "карантина выходного дня"
 
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Бизнесу обещают компенсировать потери из-за "карантина выходного дня"

С вопросом относительно возможности получения бизнесом компенсации потерь из-за «карантина выходного дня» “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру ЮФ PROXIMA Алексею Дорошенко, информирует enovosty.com/news.

Алексей Дорошенко сообщает, что вряд ли сейчас будут какие-то компенсации бизнесу

«Я достаточно детально подходил к этому вопросу весной. Тогда я называл сумму в размере 60 млрд грн, которая действительно нужна была бизнесу в виде кредитов. И важно отметить, что весной бизнесу были даны определенные послабления. Но, с другой стороны, говорили много, а по факту, такие вещи, как, например, возможность не платить аренду потом ушла и бизнес этого не увидел. Были определенные отсрочки по уплате налогов. Кроме того, некоторым категориям ФОПов возместили сумму в размере 1200 грн. И на этом все. Есть еще разрекламированная программа «Доступные кредиты 5-7-9». Но в нее на самом деле уходят невозвратные кредиты, которые бизнес на самом деле просто не может вернуть. А именно, если бизнес уже не может платить банку, то, соответственно, баннковская система снова может оказаться в кризисе. И вот тогда включается кредитование по программе «Доступные кредиты 5-7-9». Но, можно сказать, что круг компаний, которые могут воспользоваться этой возможностью, очень ограничен и большинство компаний не могут получить кредит по этой программе.

И если предыдущие заявления о компенсации делал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, то сейчас уже впервые эти заявления делает его правая рука министр Кабинета министров Олег Немчинов, так как уже необходимо было сменить спикера по теме компесации. Потому что по факту компенсации мы не увидели и льготных кредитов нет. И можно вспомнить, что в июле был назначен новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, чтобы можно было запустить программу кредитования украинского бизнеса. Прошло четыре месяца, а представители Национального банка в частной беседе говорят, что делают все возможное. Но, как можно увидеть, процесс может быть бесконечным. И, таким образом, трудно поверить в обещания государства относительно предоставления компенсации потерь бизнесу из-за «карантина выходного дня»», — сообщает Алексей Дорошенко

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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