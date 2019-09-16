ПФУ запустил в тестовом режиме мобильное приложение для оформления пенсий

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Пенсионный фонд запустил в тестовом режиме мобильное приложение для оформления пенсий

Пенсионный фонд Украины сообщил о запуске в тестовом режиме мобильного приложения «Пенсионный фонд Украины в смартфоне», информирует enovosty.com/news.

Теперь украинцы имеют возможность доступа к электронным услугам Фонда со смартфонов и планшетов. Проект «Пенсионный фонд Украины в смартфоне» обеспечивает наиболее удобное взаимодействие украинцев с ПФУ. Мобильное приложение предоставляет доступ к реестру листков нетрудоспособности, информации с электронного пенсионного дела, карточке социального страхования, информации о страховом стаже и т.д.

Приложение «Пенсионный фонд Украины в смартфоне» позволяет верифицировать документы, сформированные в личном электронном кабинете. В ближайшее время ПФУ планирует запустить и другие функции, а именно возможность предоставления документов для перерасчета пенсий, формирование электронных листков нетрудоспособности, запись на прием в отделы обслуживания граждан и т.д.

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