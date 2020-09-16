Давид Арахамия: В МВФ не нуждаемся, дефицит госбюджета в 280 млрд грн — пустяк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Давид Арахамия: В МВФ не нуждаемся, дефицит госбюджета в 280 млрд грн - пустяк (ВИДЕО) Давид Арахамия: В МВФ не нуждаемся, дефицит госбюджета в 280 млрд грн - пустяк (ВИДЕО)

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Глава парламентской фракции «Слуга народа» рассказал о том, почему не надо бояться дефицита бюджета страны в 280 млрд грн., почему миссия МВФ не может приехать в Украину, почему министр финансов Марченко не очень то и нуждается в новом транше от международного валютного фонда и какие шансы у нынешнего Кабмина Шмыгаля остаться работать на благо страны в полном составе, смотрите в сюжете.

«Если вы посмотрите на бюджеты предыдущих лет, то всегда был определенный дефицит бюджета. Это процент от ВВП, который обычно согласован с МВФ в программе фонда. Если дефицит в этом диапазоне, то ничего страшного нет. Поэтому надо успокоиться и не реагировать на это. Я, правда, не знаю, какой процент от ВВП разрешается как дефицит государственного бюджета Украины. Но знаю, что он точно обозначен в программе МВФ», — заверил журналистов народный депутат, информирует enovosty.com/news.