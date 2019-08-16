В Украине размер средней заработной платы вырос на 19,7%

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В Украине размер средней номинальной заработной платы вырос на 19,7%

В Государственной службе статистики сообщили, что за первое полугодие 2019 года размер средней номинальной заработной платы штатных работников составляет 10 027 грн, что больше на 19,7% размера средней номинальной заработной платы штатных работников за аналогичный период прошлого года, информирует enovosty.com/news.

Наибольший размер заработной платы был у работников авиационного транспорта, финансовой и страховой деятельности, сфер информации и телекоммуникации. Наименьший уровень заработной платы был на предприятиях почтовой и курьерской деятельности, охраны здоровья, библиотечной и архивной деятельности.

Наивысший уровень оплаты труда был у работников Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. А наименьший уровень заработной платы был у работников Черновицкой, Харьковской, Черниговской, Тернопольской и Кировоградской областей.

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В Госстате сообщили, что индекс реальной заработной платы за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,8%.